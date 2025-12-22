Nessuna sorpresa: Ottolini sarà il nuovo ds della Juventus

22/12/2025 | 23:37:58

Nessuna sorpresa. Marco Ottolini mantiene il vantaggio che aveva accumulato a ottobre, vi avevamo raccontato che aveva deciso di non rinnovare con il Genoa ammaliato da un ritorno in bianconero. Ci sarebbe stato solo da aspettare il momento giusto: stati fatti nomi stranieri per la poltrona di direttore sportivo, ma alla fine Ottolini ha mantenuto il vantaggio e tornerà a lavorare a Torino sponda bianconera.

Foto: Instagram personale