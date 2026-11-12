Nessuna sorpresa: il Manchester United ha esonerato Carrick

12/11/2026 | 11:42:01

Adesso è ufficiale, il Manchester United ha esonerato Carrick. Il comunicato ufficiale:“Il Manchester United conferma che Michael Carrick ha lasciato il suo incarico di allenatore della prima squadra maschile. Michael è tornato al club a gennaio e ha guidato la squadra al terzo posto in Premier League vincendo 12 delle restanti 17 partite della stagione 2025/26, accumulando il punteggio più alto del campionato in quel periodo.Dopo un inizio di stagione deludente, il club è giunto alla difficilissima conclusione che un cambiamento sia necessario per raggiungere i nostri obiettivi. Michael è, e sarà sempre, una leggenda del Manchester United. Proprio come faceva da giocatore, si è sempre comportato con la massima dedizione e professionalità durante tutto il suo ritorno al club. La sua leadership e i suoi successi della scorsa stagione saranno sempre ricordati con affetto. Il club intende nominare un successore permanente il prima possibile”.

foto x united