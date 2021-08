Nessuna sorpresa: Grassi è a Cagliari, operazione completata con il Parma

Come avevamo anticipato nella giornata di ieri, Alberto Grassi al Cagliari si farà. Ieri gli accordi tra il Parma e il club rossoblù, oggi il centrocampista si è recato in Sardegna per sostenere le visite mediche. Il colpo, definito sulla base del prestito con obbligo di riscatto, sarà ufficiale nelle prossime ore. Una nuova opportunità in Serie A per Grassi dopo i numerosi infortuni degli ultimi tempi.

Foto: Instagram Grassi