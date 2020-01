Nessuna sorpresa, tutto come preannunciato. Adama Soumaoro è arrivato in Italia e in questo momento sta sostenendo le visite mediche per conto del Genoa. Il centrale classe 1992, capitano del Lille, dopo aver terminato i controlli potrà legarsi ufficialmente al club rossoblu e successivamente mettersi a disposizione di Nicola.

Foto: Soumaoro Instagram