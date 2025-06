Nessuna sorpresa: Fabio Gallo lascerà la Virtus Entella

04/06/2025 | 10:30:41

Ve l’avevamo anticipato pochi giorni fa, adesso non è più una sorpresa: Fabio Gallo lascerà la Virtus Entella dopo una promozione in Serie B e la conquista della Supercoppa di C. Non c’erano più i margini per andate avanti, presto arriverà la comunicazione ufficiale. Gallo ha preferito chiudere il rapporto dopo una stagione indimenticabile. L’Entella apprezza Chiappella della Giana Erminio.

Foto: sito Virtus Entella