Nessuna sorpresa e solo conferme: Seba Esposito cambia agente, avanza Pastorello

Tre giorni fa vi avevamo raccontato del rinnovo bloccato tra Sebastiano Esposito e l’Inter, ma soprattutto dell’imminente addio all’agente Augusto Carpeggiani. Tre giorni dopo nessuna sorpresa e solo conferme, malgrado un sito dedicato alle vicende nerazzurre venda la notizia come una primizia assoluta… In realtà, il talentuoso 2002 aveva già maturato la decisione di cambiare agente, è probabile – anche questo ve l’abbiamo anticipato – che si affidi a Federico Pastorello che in casa nerazzurra gestisce Lukaku, Handanovic e Candreva, e che ha un eccellente rapporto con Antonio Conte.

Foto: Twitter ufficiale Inter