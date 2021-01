Nessuna sorpresa: D’Aversa è arrivato a Collecchio

Roberto D’Aversa è arrivato a Collecchio. Nessuna sorpresa rispetto a quanto vi avevamo anticipato ieri, ovvero che l’allenatore aveva sciolto le riserve accettando di tornare sulla panchina del club emiliano, nel rispetto di un contratto in scadenza nel 2022 per un totale di un milione e 650 mila euro netti. Stamattina la moglie di D’Aversa aveva postato sui social una foto con valigie in primo piano, conferma dell’imminente partenza del tecnico da Pescara. Infatti, D’Aversa è già a Collecchio.

Foto: Parma Sito Ufficiale