Nessuna sorpresa: Damien Comolli nuovo AD della Juventus

11/11/2025 | 13:32:08

Nessuna sorpresa rispetto a quanto era nell’aria da diverse settimane: Damien Comolli è il nuovo Amministratore Delegato della Juventus. Lo ha reso noto pochi minuti fa il club bianconero con un comunicato, specificando che contemporaneamente ci sarà la cessazione del precedente incarico di Direttore Generale, conferendogli posteri di amministrazione sostanzialmente in continuità con l’assetto precedente.

Foto: sito Juventus