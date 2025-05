Nessuna sorpresa: c’è Lewandowski tra i convocati del Barcellona

05/05/2025 | 11:50:24

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sera contro l’Inter. Non riuscirà a rientrare Balde, sulle fasce della retroguardia Flick dovrà fare i conti con un’altra assenza pesante come quella di Kounde, andato ko nella gara d’andata. Recupera invece e sarà regolarmente presente al Meazza bomber Lewandowski.

Questa la lista completa:

Portieri: Inaki Pena, Szczesny, Astralaga.

Difensori: Cubarsi, Araujo, Inigo Martinez, Christensen, Eric Garcia, Fort, Gerard Martin, Landry.

Centrocampisti: Gavi, Pedri, Olmo, De Jong, Darvich.

Attaccanti: Lewandowski, Fati, Raphinha, Fermin Lopez, Pau Victor, Yamal.

Foto: X Barcellona