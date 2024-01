Nessuna occasione da gol tra Lazio e Roma: 0-0 all’intervallo

Si chiude con il punteggio inchiodato sullo 0-0 la prima frazione di gioco tra Lazio e Roma. Una prima frazione di gioco dove le due difese hanno completamente annullato gli attacchi della controparte. La Roma calcia da lontano ma Paredes, Lukaku e Dybalai, Castellanos sul fronte opposto non sfrutta un errore di Kristensen in uscita. Il primo a centrare lo specchio è Cataldi a metà frazione, con una punizione che però non spaventa Rui Patricio. All’Olimpico regna a lungo l’equilibrio.

Foto: Instagram Lazio