Nessun ruolo diverso: Bava torna responsabile del settore giovanile Toro

Gli avevano prospettato un ruolo diverso all’interno del Torino dopo l’arrivo di Vagnati, invece non è così. Tutto confermato, nella più logica delle cose e senza fantasiose interpretazioni, per quando riguarda Massimo Bava che – come recita un comunicato de club granata – torna alla guida del settore giovanile “di cui è stato responsabile dal 2012 sino allo scorso giugno con proficui risultati. Il Presidente Urbano Cairo lo ringrazia per il lavoro svolto in questa stagione in prima squadra.”

Foto: sito ufficiale Torino FC