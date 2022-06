Nessun difensore nel 2022 come Camporese: il dato

Notevole merito quello da attribuire a Michele Camporese, come apprendiamo dai social della Lega B: “Michele Camporese del Cosenza Calcio, con 5 gol in 13 partite, è il difensore centrale che ha segnato di più nel 2022 considerando le prime e seconde divisioni dei Top5 campionati europei (Italia, Germania, Spagna, Francia e Inghilterra). Arrivato a gennaio tra le fila dei lupi, è stato un elemento fondamentale per la salvezza raggiunta dai calabresi“.

Foto: Twitter Pordenone