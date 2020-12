Nespoli: “Banchieri ha tutto ciò che serve per riportare il Novara in alto. Marcolini ha pagato colpe non sue”

Ancora cambiamenti in casa Novara, con l’esonero di Michele Marcolini assieme al suo vice Davide Mandelli ed il ritorno di Simone Banchieri alla guida della squadra azzurra.

Il mese e mezzo senza vittorie è costato caro al tecnico che prima era sulla panchina del Chievo, il Dg Roberto Nespoli ha parlato così a Tuttosport:

“Quando si arriva a una decisione come questa significa che si sono commessi degli errori nella costruzione della squadra.

Marcolini paga anche colpe non sue. Ma ha dimostrato impegno e professionalità. Non c’è stata la svolta auspicata, se però non si vince una partita in sette giornate, c’è una involuzione nei risultati e nelle prestazioni, la classifica attuale che deve far aprire gli occhi, perché il rischio di essere coinvolti nella lotta per la salvezza è reale. Personalmente mi ero permesso di evidenziarlo già da un paio di settimane, spiace ma era l’unica soluzione praticabile, come il ritorno di mister Simone Banchieri, che ha il Novara tatuato sulla pelle, conosce come pochi altri la realtà di questa società, possiede tutte le qualità: umane, professionali, passione, per riportare il Novara dove compete a questo glorioso club”.

Foto: sito ufficiale Novara