Nervosismo in Porto-Roma, duro fallo di Pepe su Mkhitaryan e rissa sfiorata

Brutto episodio nell’amichevole in corso tra Porto e Roma, un duro intervento di Pepe su Mkhitaryan poco dopo l’ora di gioco, sul risultato di 0-1 (Mancini), ha quasi scatenato una rissa. L’armeno ha reagito da terra al fallo del portoghese con un calcio e nel rialzarsi ha provocato l’intervento di arbitro e membri dello staff per dividere i due contendenti. Dopo attimi concitati, tutto si è risolto per il meglio con Mourinho che ha pensato bene di sostituire Mkhitaryan.

Foto: Twitter Roma