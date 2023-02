Nervi tesi Onana-Dzeko: litigano in campo, Calhanoglu riporta la calma. La ricostruzione

Dopo la lite tra Lukaku e Barella contro la Sampdoria, altro momento di tensione in campo tra due nerazzurri. A metà del primo tempo, Onana e Edin Dzeko sono stati protagonisti di una discussione piuttosto accesa al termine di un’azione. Il portiere dell’Inter, secondo una prima ricostruzione, avrebbe reagito ad alcuni commenti dell’attaccante che lo aveva invitato a non lamentarsi con il direttore di gara. Calhanoglu è subito intervenuto per calmare gli animi, tappando la bocca al portiere ed esortandolo a tornare in porta.

Foto: Instagram Onana