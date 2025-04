Un’altra brutta notizia per Antonio Conte alla vigilia della trasferta di Monza. Il Napoli ha perso nuovamente Neres per problemi muscolari, l’esterno offensivo salterà la prossima partita e la sua assenza si aggiunge a quelle di due difensori centrali come Buongiorno e Juan Jesus. Emergenza Napoli nel momento decisivo della stagione.

Foto: Instagram Neres