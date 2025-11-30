Neres sblocca Roma-Napoli: Conte avanti dopo i primi 45′
30/11/2025 | 21:33:30
Napoli avanti 1-0 all’intervallo. Al 18′ Di Lorenzo sfiora il goal! Tiro al volo su cross dalla sinistra di Olivera, con Wesley disattento: palla che termina sull’esterno della rete. Il vantaggio poi lo trova il Napoli con Neres con una grande azione in contropiede.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gritti (squalificato Gasperini)
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte
