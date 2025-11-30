Neres sbanca l’Olimpico, Conte aggancia il Milan in vetta. Super Milinkovic-Savic su Baldanzi nel finale

30/11/2025 | 22:40:40

Il Napoli fa festa all’Olimpico con super Neres. Basta un gol dell’ex Ajax e United per piegare 1-0 la Roma di Gasperini, che si conferma ancora una volta fragile nei big match dopo le sconfitte con Inter e Milan. Milinkovic-Savic nel finale salva il risultato su Baldanzi. Napoli andato avanti 1-0 all’intervallo. Al 18′ Di Lorenzo sfiora il goal! Tiro al volo su cross dalla sinistra di Olivera, con Wesley disattento: palla che termina sull’esterno della rete. Il vantaggio poi lo trova il Napoli con Neres con una grande azione in contropiede. Nella ripresa la gara non ha regalato troppi squilli, con la Roma di Gasperini che ha cercato di guadagnare campo senza però creare troppi pericoli dalle parti della retroguardia di Conte. La più grande palla gol per la Roma arriva all’89’ sui piedi di Baldanzi. Occasione per i giallorossi con Dybala che serve Baldanzi che calcia di destro ma Milinkovic-Savic ci mette il guantone. Finisce 1-0 per il Napoli che aggancia il Milan in vetta.

