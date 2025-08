Neres: “Ora dobbiamo concentrarci e preparare al meglio la prossima sfida. Su De Bruyne…”

03/08/2025 | 21:18:41

David Neres, esterno offensivo del Napoli, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta per 1-2 subita dagli azzurri contro il Brest nell’amichevole odierna. “Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata contro un avversario tosto – ha detto – vogliamo sempre vincere, quindi ora dobbiamo concentrarci e prepararci al meglio per la prossima sfida”. Sul suo stato di forma, Neres ha aggiunto: “Mi sento bene, il lavoro è duro ma fondamentale per affrontare una stagione lunga e impegnativa. Do il massimo ogni giorno per essere pronto”. Riguardo ai nuovi compagni, il brasiliano ha sottolineato l’arrivo di giocatori di qualità che vanno a rafforzare una squadra già competitiva: “Spero che insieme riusciremo a raggiungere gli obiettivi prefissati”. Infine, Neres ha parlato anche di De Bruyne, elogiandolo come un calciatore di livello mondiale: “Giocare con lui è un vantaggio enorme. Cerco sempre di essere pronto e muovermi per sfruttare al meglio le sue giocate. È fantastico condividere il campo con un talento così”.

Foto: Instagram Neres