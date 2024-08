Neres non convocato dal Benfica. Lo aspetta il Napoli

David Neres è sempre più vicino al Napoli. Il brasiliano del Benfica non è stato inserito nell’elenco dei convocati per la sfida delle 19 che apre il campionato portoghese contro il Famalicao. Il club di Lisbona ha pubblicato l’elenco dei convocati di cui non fa parte l’attaccante che ormai nei prossimi giorni sarà un giocatore del Napoli.

Foto: Instagram Neres