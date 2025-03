Neres: “Kvara è un top player, uno di quei giocatori imprescindibili per un club”

L’esterno del Napoli Neres, ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera, ha esordito: “Ho sempre giocato in squadre di alto livello, ma mai in un campionato così competitivo come quello italiano. Il Napoli mi ha dato questa opportunità e non ci ho pensato due volte: è un club con un progetto solido”. Mentre sul suo ritorno in campo già nella sfida con il Milan dice: “Lo deciderà Conte, ovviamente, ma io mi sento pronto”. Ha poi parlato proprio del suo rapporto con l’allenatore azzurro: “Molto simpatico! Ma anche incredibilmente esigente. E per me è perfetto, perché se un allenatore non pretende tanto tendo a rilassarmi. Lui invece sa come tirare fuori il massimo da ogni giocatore, ti stimola e ti motiva come nessuno. Certo, ti rimprovera anche: mi è successo dopo solo due settimane qui!”. Sulla possibilità che i campani vincano il campionato: “Why not?! Lo scudetto non è facile, ma ci proveremo fino alla fine”. E sul recente calo degli azzurri, dopo una striscia di sette vittorie consecutive, ha le idee chiare: “Un momento di difficoltà ci sta, in Serie A ogni partita è una battaglia. Ora mancano nove gare e non possiamo più fermarci.” Poi fa un elogio ai compagni: “Lukaku è un leader dentro e fuori dal campo, Lobotka è fondamentale per noi”. Mentre sull’addio di Klara: “Kvara è un top player, uno di quei giocatori imprescindibili per un club. Mi è dispiaciuto che sia andato via, ma io sono David Neres: cresciuto a San Paolo con il mito di Messi e Ronaldinho”.

Foto: Instagram Neres