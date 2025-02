Neres fuori dai giochi: Conte pensa alla soluzione contro la Lazio

Non arrivano di certo grandi notizie per Antonio Conte. Il tecnico italiano, infatti, dovrà fare a meno per diverso tempo di David Neres che, nella gara contro l’Udinese, ha accusato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra. Una tegola non da poco per il Napoli che in poco meno di un mese, tra mercato e infortuni, ha perso Kvaratskhelia e l’ex Ajax. Il club partenopeo, infatti, dovrà trovare un’alternativa immediata in vista della gara contro la Lazio. Con Okafor che, come sottolineato dallo stesso Conte, è indietro di condizione rispetto agli altri, il peso della fascia potrebbe ricadere tutto su Raspadori che, all’inizio della sessione invernale di calciomercato, era dato come uno dei possibili partenti. Ma attenzione anche a Ngonge che potrebbe ritagliarsi uno spazio importante in questo periodo di assenza dell’esterno brasiliano.

FOTO: Instagram Neres