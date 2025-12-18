Neres freddo (Maignan imperfetto): Napoli avanti 1-0 sul Milan all’intervallo
18/12/2025 | 20:48:15
Il Napoli conduce 1-0 sul Milan a fine primo tempo della semifinale di Supercoppa Italiana a Riad.
Gara equilibrata, non bellissima, ritmi molto bassi e tante fasi di studio. Al 35′ squillo Milan con un colpo di testa di Rabiot, palla alta. Al 37′, ripartenza velocissima del Milan con Saelemaekers che trova Nkunku che però calcia alto da buona posizione. Al 39′ la sblocca il Napoli, alla prima vera chance. Cross rasoterra di Hojlund, Maignan non riesce a bloccare il pallone e la palla arriva a Neres che deve solo metterla dentro a porta vuota. Napoli avanti. Al 45′. Maignan si riscatta subito, bella parata su una conclusione di Hojlund pericolosa.
Foto: X Napoli