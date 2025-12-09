Neres: “Felice di tornare a Lisbona. Il nuovo assetto tattico mi ha dato più libertà”

09/12/2025 | 20:17:04

David Neres ha parlato in conferenza stampa: “Sono molto felice, molto emozionato di tornare qui a Lisbona ed in particolare in questo stadio. Ho giocato qui, non è facile, il Benfica è molto forte e come ho già detto però siamo ben preparati. Ho ricevuto una proposta da un’ottima squadra, da un campionato forte in cui già da tempo volevo giocare, l’allenatore che c’era all’epoca non contava molto su di me e questo ha facilitato il trasferimento. Il nuovo assetto mi ha dato più libertà per attaccare, la fiducia è molto importante”.

Foto: Instagram Neres