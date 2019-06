Neres: “De Ligt-Juve? La migliore scelta per lui sarebbe restare all’Ajax”

David Neres, esterno offensivo dell’Ajax e del Brasile, ha rilasciato alcune considerazioni direttamente dal ritiro verdeoro: “De Ligt alla Juve? La migliore scelta per lui sarebbe l’Ajax. Anche io credo che continuerò coi biancorossi. L’interesse dell’Inter nei miei confronti? Non so niente davvero. Al momento sono concentrato solo sulla Copa América, poi penserò al mio futuro”.

Foto: Twitter ufficiale Ajax