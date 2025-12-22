Neres: “Contento della doppietta e della vittoria. Ora focus sul campionato”

22/12/2025 | 23:14:46

Mattatore della finale di Supercoppa italiana, decisa da una sua doppietta, David Neres è stato intervistato da Sportmediaset al termine della sfida al Bologna.

Queste le sue parole: “Sono molto felice per i due gol ma soprattutto per la prestazione e per la vittoria, ce la siamo meritata. Il nostro focus ora è sul campionato, per parlare di Champions League c’è tempo ma la fiducia dopo una serata così aumenta”.

Foto: Instagram Napoli