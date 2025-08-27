Neom scatenato: pronta l’offerta al Chelsea per Disasi

27/08/2025 | 16:16:47

Il Neom si muove ancora sul mercato, il club arabo sta preparando un’offerta di trasferimento al Chelsea per assicurarsi Axel Disasi. Il club saudita, molto attivo sul mercato, ha fatto numerosi affari nelle ultime settimane, tra cui Alexandre Lacazette, Marcin Bulka, Nathan Zézé, Saïmon Bouabré, Abdoulaye Doucouré e Amadou Koné. Adesso la volontà del Neom è quella di rinforzare ancora la difesa. Lo riporta Footmercato.

Foto: Sito Chelsea

