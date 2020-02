Nela: “Ho visto la morte in faccia, ora ho metabolizzato. Di Bartolomei un capitano vero, lo stimavo immensamente”

L’ex calciatore della Roma Sebino Nela – intervistato dal Corriere dello Sport – ha parlato anche della sua malattia e delle difficoltà incontrate durante il periodo di cura.

“Perché Di Bartolomei si è ucciso? Lo stimavo immensamente. Un capitano vero. Come devono essere i capitani. Era malato dentro, nell’anima. Ci ho pensato anch’io, spesso, negli anni duri della malattia, ma non ho mai trovato il coraggio. Ho visto la morte in faccia, ora ho metabolizzato questa cosa. Non so quante volte mi sono ritrovato di notte a piangere nel letto. Ci ho pensato un miliardo di volte. E sai che ti dico, se domani dovesse succedere, ‘sti cazzi… Ti parte un film di tutto quello che hai fatto: il bene e il male. Alla fine, sono soddisfatto della persona che sono. Non ho rimpianti, posso morire anche domani”.

Foto: Roma Twitter