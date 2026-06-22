Nel segno di Messi: record e vittoria per l’Argentina. Austria battuta 2-0

22/06/2026 | 21:00:34

L’Argentina batte l’Austria 2-0, con il solito immenso Messi e si qualifica ai sedicesimi di finale del Mondiale. Accade quasi tutto nel primo tempo, con Messi protagonista, nel bene e nel male. Parre male la gara per la Pulce. Messi sbaglia dal dischetto dopo 8′ . Tre passi di rincorsa rallentata, poi Leo Messi tenta di angolare con il sinistro: la palla è fuori, larga alla sinistra di Schlager che si era tuffato dal lato giusto. A prendersi il rigore era stato Lautaro Martinez, rimasto a terra dopo un intervento di Posch sulla caviglia sinistra. Ma Messi si rifà e infrange un record storico. L’argentino con il diciassettisimo sigillo diventa miglior marcatore di tutti i tempi ai Mondiali in solitaria staccando Klose, i due erano appaiati a quota sedici ma il gol di Messi ridisegna questa speciale classifica. Un altro record con la rete vittoria al 38′.

Nella ripresa ci si attende la reazione dell’Austria, che continua invece una manovra a ritmi blandi. Ci prova Sabitzer su calcio di punizione, bravo Dibu Martinez a parare. Argentina che anche in contropiede non riesce a pungere per chiudere il match, Messi prova, ma non trova la porta. All’86’ buona chance per Nico Gonzalez, ma viene murato a un passo dalla porta sudamericana. Gara molto fisica, spezzettata con tanti falli e ammoniti. Al 95′, arriva il 2-0, contropiede argentino, ancora Messi insacca dopo aver vinto 2-3 rimpalli. 2-0 per l’albiceleste, quinto gol per l’Argentina al Mondiale, e quinto gol di Messi. Termina 2-0 per l’Argentina che festeggia e va ai sedicesimi di finale.

Foto: Instagram Messi