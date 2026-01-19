Neestrup (all. Copenaghen): “I problemi del Napoli? Deve pensarci Conte. Le assenze fanno parte del gioco”

19/01/2026 | 17:27:00

Jacob Neestrup, allenatore del Copenhagen, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli: “Come può influire la sosta sulla gara? Sicuramente è stato positivo che sia stata breve, è un vantaggio perché una pausa lunga può portare a uno shock, come abbiamo visto lo scorso anno. Ora è un vantaggio che sia stata breve, poi è più divertente giocare una partita come questa. Problemi del Napoli? A quelli deve pensarci il suo allenatore, le assenze fanno parte del gioco. Cornelius? Quando Andreas non gioca c’è frustrazione, è un ottimo giocatore e quando è stato bene ha avuto un impatto enorme sulla squadra, con un solo periodo in cui non era in campo ed è stato difficile, altrimenti quando sta bene il feedback ci dimostra che è molto bravo”.

foto sito copenaghen