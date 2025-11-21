Nedved: “Yildiz giocatore fantastico. Sarà sempre più forte”

21/11/2025 | 23:14:16

Pavel Nedved, ex stella della Juventus, ex dirigente bianconero, ha parlato all’emittente turca AA Spor di Yildiz e della nazionale turca.

Queste le sue parole: “Yildiz è un giocatore fantastico, molto giovane, ma ha qualità straordinarie. E in futuro sarà sempre migliore.

Poi a proposito della Turchia ha aggiunto: “Conosco la squadra turca molto bene. In Arabia ho avuto Fatih Terim come allenatore, è una squadra molto buona, magari ci affronteremo al Mondiale negli Stati Uniti”.

Foto: Instagram personale