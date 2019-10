Nedved: “Un’altra operazione alla CR7? Pronti a cogliere ogni opportunità”

Non solo Paratici e Agnelli, anche Pavel Nedved è intervenuto in conferenza stampa a margine dell’Assemblea degli azionisti della Juve. Ecco le sue dichiarazioni: “Un’altra operazione alla Cristiano Ronaldo in termini di importo? Siamo sempre pronti a cogliere ogni opportunità. Parlavamo di sviluppo e vogliamo svilupparci su tutti i fronti, soprattutto quello sportivo perché è parte trainante della società. E con questo penso di aver detto tutto. Il gesto di Demiral? Sono stato molto chiaro, ho incontrato il giocatore insieme a Claudio Albanese, capo della comunicazione. Non ho nulla da aggiungere rispetto a quanto detto in assemblea”, ha concluso Nedved.

Foto: sito ufficiale Juventus