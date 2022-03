Nedved: “Timore di perdere Dybala? La Juve non ha paura di niente”

Ai microfoni di Prime Video, Nedved si è soffermato sulla particolare situazione di Paulo Dybala in scadenza di contratto: “Noi abbiamo deciso di rimandare non solo il rinnovo di Paulo ma anche tutti gli altri. Abbiamo parlato coi giocatori e loro hanno accettato di pensare solo al campo. Se abbiamo paura di perdere Dybala a zero? La Juve non ha paura di niente, la Juve ci sarà sempre. Noi ci concentriamo sul campo”.

Foto: Twitter Juve