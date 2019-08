Nedved su Dybala: “Si sta integrando nei meccanismi di Sarri. Per noi è un valore aggiunto”

Durante la conferenza stampa Pavel Nedved si è soffermato sulla situazione di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è stato al centro di tante voci di mercato, ma ora sembra essere al centro del progetto bianconero, come ammesso dallo stesso vicepresidente. Queste le sue parole: “Il mercato può portare a tante valutazioni. Dybala per noi è un valore aggiunto e sono sicuro che farà molto bene. In questi giorni ha lavorato molto per farsi trovare pronto. Si sta integrando nei meccanismi di Sarri. Lo sta provando come punta centrale e i risultati iniziano a farsi vedere. Per noi Paulo non sarà mai un problema”.