Nedved scuote la testa alla sostituzione di Dybala. E prima della partita “pizzica” Allegri

Immagini eloquenti con Pavel Nedved che scuote la testa al momento della sostituzione di Paulo Dybala, a meno di dieci minuti dalla fine della partita di Cagliari. E per fortuna che Allegri non ha reso operativa la decisione che aveva maturato diversi minuti prima, con Kean pronto a entrare. Almeno Dybala è rimasto in campo e ha dettato l’assist decisivo per Vlahovic.

Allegri ha preferito non commentare quella reazione di Nedved, ma il vice-presidente della Juve lo aveva pizzicato prima della partita. “Non so a quali complimenti si riferisca il mister, ma a me nessuno li ha fatti dopo aver perso. Conta solo la vittoria, soprattutto in Italia”. Chiaro riferimento, quello di Nedved, alla sconfitta di domenica scorsa contro l’Inter.

Foto: Twitter Juventus