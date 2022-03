Nedved: “Rudiger ottimo profilo ma è del Chelsea. Pensiamo al Villarreal”

Pavel Nedved, vice presidente della Juve, ha parlato a Prime Video pochi minuti prima della sfida con il Villarreal. “Quanto sarà importante tenere Chiellini? Lui e Bonucci sono giocatori che ti danno senso di appartenenza, fanno capire l’enormità che è la Juve. Questo vale per tutte le grandi squadre, la pesantezza di certe maglie è davvero tanta”. Nel pomeriggio su Gazzetta.it è emersa l’indiscrezione di un sorpasso Juve per Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea. Questo il commento di Nedved: “Le voci su un’accelerata per Rudiger? Le ho sentite, è un ottimo giocatore ma è del Chelsea. Ora pensiamo al Villarreal”.

Foto: Twitter Juve