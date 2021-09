Nedved: “Rinnovo Dybala? La trattativa va avanti, siamo fiduciosi”

Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida con lo Spezia per fare il punto della situazione sul rinnovo di Paulo Dybala:

Queste le parole del dirigente ceco sulla Joya:

“Siamo contenti di quello che sta facendo, ottime prestazioni, da leader. Rinnovo? Per la firma le trattative proseguono, in questo periodo però si gioca tanto, dobbiamo trovare il momento giusto per chiudere il discorso. Stiamo trattando, ci manca ancora qualcosina ma siamo fiduciosi”.

Foto: Twitter Juventus