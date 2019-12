Nedved: “Poteva andare peggio, ma se arrivi fuori forma in Champions non si passa. Tridente? Bello vederlo”

Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l’esito dei sorteggi di Champions che vedranno i bianconeri affrontare il Lione: “Poteva andare peggio, ho visto degli ottavi da fuochi d’artificio. Non ci lamentiamo, lo scorso anno abbiamo preso l’Atletico Madrid che era la più difficile. Oggi siamo contenti, ma in Champions se non arrivi in forma non passi il turno“.

Lione

“Siamo imbattuti con il Lione, ma non contano nulla ora i precedenti. Conta la forma fisica di quel momento, lavoreremo su questo e staremo attenti. Tridente? E’ bello vederli giocare, ieri la prima volta da titolari e hanno fatto bene. Possono giocare insieme, se si aiutano e corrono tanto. Così c’è spettacolo, poi Sarri sceglie chi schierare in base alla forma. Se stanno tutti bene poi i risultati si vedono”.

Obiettivo Champions

“Il Lione non l’ho seguito molto perché ero sicuro che non l’avremmo affrontato. Mi aspettavo un’inglese, ora vedrò che tipo di squadra sono. La Champions non deve essere un’ossessione, ma un obiettivo concreto. Ci sentiamo forti e all’altezza delle altre, siamo attrezzati per vincere. Puntare solo su questo, però, è impossibile”.

Cristiano Ronaldo

“Ronaldo sta molto bene, si è arrivati a mettere in dubbio anche uno come lui o Buffon. Io sono sempre stato molto tranquillo, quando arriva il momento giusto loro ci sono sempre. E’ un fuoriclasse, Cristiano senza guai fisici uscirà fuori. Per me è importante che sia in forma a febbraio e a marzo”.