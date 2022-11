Nedved: “Non sottovalutiamo il Nantes. Per la Juve sarà una sosta benedetta”

Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, ha parlato a Sky Sport dopo il sorteggio dei playoff di Europa League, con i bianconeri che sfideranno il Nantes: “Sono 16esimi in campionato ma non vuol dire niente perché giocheremo all’anno nuovo e quel tempo servirà sia a loro che a noi per sistemare le cose”. Poi ha proseguito parlando del momento dei bianconeri: “Abbiamo affrontato bene l’ultima gara dove non abbiamo subito gol, ci sono troppi infortunati ma coloro che sono scesi in campo ultimamente hanno fatto molto bene. Giovani una certezza in più? Assolutamente sì, questa forzatura alla fine è stata positiva perché i giovani hanno avuto un minutaggio importante. Abbiamo trovato giocatori che faranno certamente parte di questa Juve. Il rientro dei giocatori affermati ci permetterà di fare molto meglio, potrebbe essere non una sosta maledetta ma benedetta. Da Cherubini in giù sono stati tutti bravi a fare questi investimenti. Il salto in prima squadra poi non è così lungo anche grazie alla seconda squadra, molto molto importante”.

Infine, ha chiuso il suo intervento parlando della crescita di Kostic: “Sapevamo di poter prendere un giocatore importante, ha avuto difficoltà all’inizio, ma adesso sta dimostrando quanto vale in un ruolo ideale per lui, detto che il campionato italiano è anche più complicato dal punto di vista tattico”.

Foto: sito Juve