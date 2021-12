Nedved: “L’inchiesta? I giocatori sono concentrati sul campo. In società non ci saranno problemi”

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della gara dell’Arechi:

E’ la stagione più complicata da quando sei alla Juve?

“Sono annate diverse, ci sono difficoltà e a volte pensi di essere forte ma ti va tutto male. Altre volte ti senti meno forte e va tutto bene. Sono annate diverse”.

Come vi state ritrovando in questa situazione finanziaria che vi ha costretti a due aumenti di capitale e a ricorrere all’esercizio delle plusvalenze. Quando è stato fatto il passo più lungo della gamba?

“Io non credo che sia stato fatto un passo più lungo delle possibilità. Abbiamo rilasciato un comunicato chiaro, si è espresso anche il presidente Agnelli: ha parlato alla squadra, ai dipendenti, alla fine ha parlato anche l’azionista di maggioranza Elkann. Non penso sia giusto che parli io oggi”.

Teme che questa inchiesta possa avere riflessi a livello di scelte societarie?

“Non penso ci saranno problemi all’interno della società, i giocatori penso che li tocchi poco. Ho esperienza e sono concentrati sul campo. Per quanto riguarda la società, non penso, perché durante questi anni, e io sono undici anni che sono fuori dal campo, abbiamo vissuto tante difficoltà”.

Foto: Twitter Juventus