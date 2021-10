Nedved: “La sconfitta con il Sassuolo è stata una bella botta. C’è voglia di reagire subito”

Pavel Nedved ha parlato a DAZN prima della sfida con l’Hellas Verona. Ecco le sue parole: “Con quello che abbiamo espresso sul campo pensavamo di fare qualche punto in più. Ma a parte mercoledì eravamo sulla strada buona, non ce l’aspettavamo. Ho visto anche le facce dei giocatori, è stata una bella botta. Dopo una sconfitta qui c’è sempre un’aria molto pesante e c’è voglia di reazione. Eravamo sulla strada buona, una partita non può cambiare le cose buone che avevamo fatto.Nella formazione di oggi ci sono giocatori che hanno tante partite sulle gambe, anche internazionali. Non potrebbe esserci formazione migliore di quella odierna”.

FOTO: Twitter Juventus