Nedved: “La Juve farà una grande gara. CR7? L’abbiamo preso per queste serate”

Pavel Nedved, vice presidente della Juve, è intervenuto ai microfoni di JTV a pochi minuti dalla sfida di Champions contro l’Atletico. Ecco le sue parole: “Ci aspetta una bellissima serata, sarà uno spettacolo dello sport. Noi vogliamo vincere e sappiamo quanto sarà difficile, ma siamo pronti per fare una grande partita. Oggi i ragazzi giocheranno un grande match, non so se basterà per passare il turno, ma dovranno uscire dal campo sapendo di aver dato tutto. Non vedo necessità di segnare subito. Bisogna però partire subito decisi, facendogli capire che stasera per l’Atletico sarà dura. Allianz Stadium? E’ uno stadio bellissimo, tutto pieno e le aspettative sono al massimo. Non c’è niente di meglio che giocare una partita così”. Lo stesso Nedved a Sky Sport ha dichiarato: “Il clima è quello che ci aspettavamo. I ragazzi sono pronti per fare una grande serata. Non so chi passerà il turno, ma lo facciamo per la gente. Spinazzola esordio? Da una parte uno che ha fatto più di 100 gol e dall’altra uno che esordisce. Cristiano preferisco averlo dalla mia parte, è fatto per queste partite qua. Non ci deve esser troppa tensione. Assenza di CR7 nell’ultima partita? E’ uno che vuole giocare sempre, e noi l’abbiamo preso per queste partite. E’ meglio se non ha giocato. Non è possibile giocare tutte le partite di tutte le competizioni”.

Foto: sito ufficiale Juve