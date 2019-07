Nedved: “Juve su Lukaku? Ci sono proposte e interessi, stiamo lavorando. Su Dybala…”

Pavel Nedved, vice presidente della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante la presentazione dei calendari di Serie A. “Cosa ha portato Sarri nel vostro mondo? Sono i primi allenamenti e le prime partite, bisogna dargli tempo, così come ai giocatori per capire le sue idee, che sono molto interessanti. È un lavoro differente rispetto a quello che faceva Allegri, ma siamo contenti. De Ligt? È stato molto faticoso e difficile, ma bisogna chiedere a Paratici che ha chiuso la trattativa. È già capitano in nazionale, è una scelta per il futuro. Siamo felici che abbia scelto noi. In Europa si stanno rinforzando tutte le big. Tutti si stanno rinforzando, anche in Italia. Sarà un campionato combattuto, più dello scorso anno. In Europa è dura, ci sono tante squadre che ti possono mettere in difficoltà”.Lo stesso Nedved ha poi aggiunto: “Lukaku? Avendo vinto otto scudetti consecutivi ci sentiamo già forti. Ovviamente, essendo aperto il mercato, cerchiamo di rinforzare la nostra squadra. Non entrerei nel dettaglio, non voglio parlare di singoli, diciamo che stiamo lavorando. Dybala cosa farà? Ci sono delle proposte, ci sono degli interessamenti, ma noi aspettiamo le cose concrete per decidere con calma. La nostra antagonista principale sarà l’Inter? Abbiamo già affrontato l’Inter in Cina, è stato un ottimo antipasto. Vogliamo batterli, ma sappiamo che stanno costruendo qualcosa di importante. Sarà un piacere affrontare i nerazzurri in campionato”.

Foto: sito ufficiale Juve