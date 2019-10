Nedved: “In campo per divertirci, così i punti arriveranno. Sarri? Ha fatto bene i conti”

Pavel Nedved, vicepresidente della Juve, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen: “Era già difficile la gara con la Spal perché avevamo il pensiero della Champions. Dobbiamo pensare ad una partita alla volta perché altrimenti si fanno solo casini e da anni credo che la Juve lo sta facendo bene. Sta dimostrando che ogni partita è concentrata. Battere il Bayer sarebbe assolutamente positivo per il nostro girone. Bisogna fare punti, siamo all’inizio ma, come ha detto il mister, dobbiamo scendere in campo pensando a divertirci, poi i punti arriveranno. Le parole di Sarri che ha detto che ci sono dieci squadre al livello della Juve? Si vede che il mister ha fatto bene i conti. Dieci squadre in Europa molto forti le trovi, capisco il mister. Noi ci sentiamo di poter affrontare questa Champions, superare la fase a gironi e fare qualcosa più avanti”.

Foto: sito ufficiale Juventus