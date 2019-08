Nedved: “Il mercato non è chiuso. Coglieremo eventuali occasioni”

Prima conferenza stampa pre-gara della stagione per la Juventus. A presentare la gara contro il Parma è stato Pavel Nedved visto che Maurizio Sarri è assente per i problemi di salute avuti in questi ultimi giorni. Queste le parole del vice presidente bianconero: “Buongiorno a tutti. Oggi sono quì perché ci sembrava corretto, visto che cominciano le competizioni ufficiali, che voi aveste il giusto confronto. Vi porto il saluto di Maurizio Sarri, che ha la polmonite. Per la nostra società sono stati fatti dei cambiamenti importanti. Abbiamo cambiato staff tecnico e medico, siamo convinti delle nostre scelte e siamo convinti che avremo risultati in futuro. La Juventus è stata di sacrifici e vuole vincere anche quest’anno. Sarri sta svolgendo un grosso lavoro, siamo molto contenti. Malgrado le ultime difficoltà, la squadra lo sta seguendo. Si stanno formando le idee che vuole Sarri da parte dei giocatori”.

Quale squadra si sta formando sulle idee di Maurizio Sarri? Ci sono tre attaccanti per un posto e tutti sono teoricamente sul mercato, ci fai il punto?

“Vorrei fare il punto sulla squadra. Come ogni anno è formata da 24-25 elementi, c’è concorrenza e loro lo sanno. Ognuno deve fare il professionista, allenarsi bene e rendere quando l’allenatore lo chiamerà”.

Ha inciso il mancato trasferimento di Dybala allo United sul resto del mercato?

“Il mercato è fatto dall’inizio alla fine. Paratici ha fatto un grandissimo mercato, sta facendo grandi cose. Hanno operazione grandi come Demiral, Danilo. In uscita Kean. Non siamo a mercato chiuso, strada facendo coglieremo delle occasioni se ci saranno per noi e per i nostri giocatori”.

Che effetto le fa trovare Marotta e Conte all’Inter?

“Le sfide sono solo sul campo. L’effetto ci fa perché Antonio ha fatto la storia con la Juventus e sappiamo quanto sia forte e quanto vale. Lo stesso posso dire di Marotta. Abbiamo due avversari forti che hanno fatto di tutto per vincere sin da subito. Investimenti che puntano allo Scudetto di quest’anno”.

Cosa vi aspettate dalla Juve di Sarri rispetto a quella di Allegri?

“Siamo convinti che abbiamo fatto dei cambiamenti importanti. Ma devo dire che la squadra sta rispondendo molto bene. Abbiamo due giocatori per ogni ruolo e siamo convinti di essere forti”.

Foto: Twitter Juventus