Nedved: “Girone di tutto rispetto. Mercato? Può succedere ancora di tutto. Sarri…”

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato così ai cronisti presenti dopo il sorteggio della fase a gironi di Champions League: “Siamo consapevoli delle difficoltà che andremo ad affrontare ma vogliamo passare il turno. L’Atletico è una squadra difficile da affrontare, una formazione tosta. Il Leverkusen è molto giovane ma gioca bene, poi c’è la Lokomotiv Mosca come mina vagante, sarà un viaggio lungo e ci saranno difficoltà a giocare lì. Il girone è di tutto rispetto. Sarri in panchina con il Napoli? Abbiamo fatto un comunicato, sta meglio ma lo rivedremo dopo la sosta. Sorprese dal mercato? Bisogna vedere, sta lavorando Paratici. Lavoriamo sia in entrata che in uscita e può succedere ancora qualsiasi cosa”.

Foto: sito ufficiale Juventus