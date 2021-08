Nedved: “Ecco perché Ronaldo è in panchina. Resterà con noi”

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato degli obiettivi dei bianconeri nel pre partita della gara con l’Udinese. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Dazn: “Sensazioni bellissime, sia tecnico che tutti i giocatori hanno lavorato bene. C’è tanto entusiasmo e voglia di fare bene”.

Poi sulla panchina di Cristiano Ronaldo: “Non bisogna cercare sensazioni dove non ce ne sono. Scelta condivisa con il giocatore. Siamo ad inizio stagione e le condizioni non sono al top, non riguarda solo Cristiano ma tutta la rosa. Il mister cerca di schierare la formazione migliore. Anche Chiellini è in panchina. Sono state fatte delle scelte per essere competitivi stasera. Cristiano Ronaldo resta. Mercato? Siamo contenti come stiamo”.

Foto: Twitter Juve