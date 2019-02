Nedved: “Dispiace per Khedira. Dybala? Ci aspettiamo qualcosa di speciale. Su Simeone…”

Pavel Nedved, vice presidente della Juve, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l’Atletico Madrid: “Abbiamo dovuto risolvere la situazione di Khedira, è stato fermato per un disturbo al cuore per il quale non si scherza. Siamo dispiaciuti perché è un giocatore di assoluto valore, soprattutto per queste partite. Pjanic? Credo abbia i novanta minuti, sono serate speciali con giocatori speciali, ci servono prestazioni speciali, nessuno si è voluto tirare fuori. Noi sappiamo che giocatori abbiamo in squadra. Dybala? Ci aspettiamo qualcosa di speciale anche da lui, è un numero dieci e i numeri dieci hanno sempre qualcosa in più. Simeone? Non l’ho incontrato perché il Cholo è sempre nascosto (ride, ndr). Anche io faccio così, abbiamo caratteri molto simili. Loro partono molto forte, non c’è tempo di prendersi quindici o venti minuti di pausa come in campionato perché qui paghi molto”, ha chiuso Nedved.

Foto: sito ufficiale Juventus