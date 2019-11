Nedved: “Bernardeschi in tribuna? Vi spiego perchè”

Non solo Fabio Paratici. Prima del match di Champions contro la Lokomotiv Mosca anche il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Più qualità rispetto alla gara di Torino? Ci aspettiamo siano più offensivi in casa, si basano su una buona qualità. Abbiamo cercato di mettere i migliori in questo momento, Sarri ha fatto scelte logiche. Chi gioca meglio dietro le punte? Ramsey, perchè gioca oggi (ride, ndr). Bernardeschi va in tribuna perché ha giocato tante partite, a mio avviso di livello. In quel ruolo ci sta bene, così come Ramsey e Douglas Costa, anche Bentancur può fare molto bene lì”

foto: Juventus sito ufficiale