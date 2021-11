Nedved: “Abbiamo dovuto ringiovanire la rosa. Vogliamo continuare a vincere”

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di ‘All or Nothing – Juventus’, docuserie che andrà in onda su Amazon Prime Video. Ecco le parole dell’ex Pallone d’Oro: “Abbiamo vinto per tanti anni ed era arrivato il momento di ringiovanire la rosa, con un giusto mix di giocatori esperti come Buffon, Chiellini e Bonucci con giovani come Chiesa e De Ligt. Abbiamo cercato di realizzare il presente e il futuro del club, con l’obiettivo di essere competitivi in Italia e in Europa per continuare a vincere“.

Nedved ha poi continuato: “E’ stato bello affrontare le problematiche di una stagione in cui abbiamo vinto due trofei su quattro, con un allenatore esordiente come Pirlo e con Cristiano Ronaldo in squadra. Credo che siamo in fase di partenza per avere un mix giusto per proseguire a vincere. “.

Foto: Twitter Juventus